Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez detta legge nel warm-up in Argentina. Bagnaia 5° studia per la gara

continua a comportarsi da dominatore nel Mondiale: dopo la doppietta firmata in Thailandia e il successo ottenuto ieri nella Sprint Race del GP d’, il fuoriclasse spagnolo hatoanche nel-up che ha preceduto il Gran Premio, in programma a partire dalle ore 19.00 sul circuito di Termas de Rio Hondo.Il centauro della Ducati ufficiale ha fermato il cronometro su 1:37.889 nel corso del quarto dei sei giri completati in terra sudamericana, precedendo di un solo millesimo il fratello Alexcon la Ducati del Team Gresini: l’iberico si presenterà con tutti i favori del pronostico per conquistare la quartaconsecutiva in questo emozionante avvio di annata agonistica.I piloti hanno avuto la possibilità di testare le gomme durante i dieci minuti di questa sessione, facendo un punto della situazione in vista del Gran Premio.