MotoGP Francesco Bagnaia | Non sono un pilota da quarto posto dobbiamo capire alcune cose…

non esce dalle sabbie mobili e resta distante dai fratelli Marquez, facendosi inoltre battere anche da Franco Morbidelli nel Gran Premio d’Argentina 2025, secondo capitolo stagionale del Mondiale. Pecco, dopo tre terzi posti consecutivi (contando anche le Sprint) ad inizio campionato, è rimasto ai piedi del podio a Termas de Rio Hondo, finendo alle spalle del suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez e di due Ducati GP24.“Oggi ho semplicemente faticato ad avere un passo che mi consentisse di provare almeno a lottare per il terzopartito bene, mimesso subito davanti, ma dopo qualche giro ho iniziato ad avere difficoltà a far funzionare la gomma dietro. Probabilmente nonstato bravo a gestirla. Non è cheandato tanto più piano dei primi, ma giusto quel decimo o decimo e mezzo che sommato per tutti i giri ha generato questo distacco di 5 secondi“, racconta il torinese del team factory Ducati ai microfoni di Sky Sport.