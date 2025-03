Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Bel quinto posto ma oggi potevo puntare al podio”

Dinon può che essere soddisfatto dopo aver concluso alil Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo la gara ha visto l’ennesimo successo di Marc Marquez, ma il pilota del team Ducati Peramina VR46 ha lottato nel migliore dei modi, dimenticandosi dei problemi fisici.Il successo, quindi, è andato al Cabroncito con 1.3 secondi sul fratello Alex, mentre ilè completato da Franco Morbidelli a 4.6. Quarta posizione per un deluso Pecco Bagnaia a 5.5, quinta proprio perDia 7.1 davanti a Johann Zarco, sesto 7.4. Settima posizione per Brad Binder a 14.2, ottava per Ai Ogura a 14.4, nona per Pedro Acosta a 15.6, mentre completa la top10 Joan Mir a 15.7.Al termine della gara in terra sudamericana il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “mi rode – sorride – ilè un buon risultato ma sono convinto che avrei potuto fare di più.