MotoGp Argentina | dominio Marc Marquez

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.49 Prosegue ildiche a Rio Hondo invince, ancora davanti ad Alex. Il 'cabroncito',con la Ducati ufficiale, ha messo in fila il fratello e Franco Morbidelli, entrambi su Ducati del team Gresini. Bagnaia 4° davanti a Fabio Di Giannantonio. Al via allungano in testa i fratelli. Alle loro spalle Zarco viene passato da Bagnaia e Morbidelli. Al 4° giro Alex sorpassa.Poco dopo fa lo stesso Morbidelli con Pecco. E a 5 giri dalla fine arriva la 'zampata' del 'cabroncito' che si riprende il primato.