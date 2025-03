Sport.quotidiano.net - MotoGp Argentina 2025: i fratelli Marquez favoriti, Bagnaia insegue

Termas de Rio Hondo, 16 marzo– Non c’è storia in queste prime battute di motomondiale. Iviaggiano forte e sono una spanna sopra tutti. Anche in, sulla scia di quanto fatto in Thailandia, il duopolio familiare si conferma, con pole position di Marc e vittoria in Sprint Race davanti al fratello, l’unico capace di rimanere a pochi decimi di distanza, mentre Peccoa due secondi, sempre con un paio di decimi da recuperare sul passo gara. Insomma, si preannuncia un monologo in famiglia. Dietro, sorprende la Honda di Zarco che sembra in grado di giocarsi posizioni importanti con le due Ducati Pertamina e l’Aprilia di Bezzecchi. Il mondiale ha ora un favorito chiaro. Ie le strategie Spartito nitido per la gara domenicale. Marcha dominato il venerdì, conquistato il sabato e si prepara a comandare pure la domenica.