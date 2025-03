Oasport.it - Motocross oggi in tv, GP Castiglia La Mancia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

, domenica 16 marzo, il Mondialeditorna a farsi sentire. A tenere banco sarà il GPLa, secondo round del calendario iridato. Sullo sterrato spagnolo lo spettacolo non mancherà di certo e vedremo come i rappresentanti die di MX2 risponderanno all’appello. Si prospetta una tappa molto interessante.Nella classe regina la Qualifying Race ha visto lo sloveno Tim Gajser (Honda) imporsi davanti al francese Maxime Renaux (Yamaha) e al lettone Pauls Jonass (Kawasaki). Ducati non brillantissime con Mattia Guadagnini che ha concluso in undicesima posizione, mentre lo svizzero Jeremy Seewer non è andato oltre il 18° posto. Vedremo se quest’ci sarà un riscatto. Ricordiamo che in vetta alla classifica aggiornata c’è Renaux con otto punti di margine sul connazionale Romain Febvre (Kawasaki), nono nella Qualifying Race.