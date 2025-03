Oasport.it - Moto3: Bertelle lotta ma chiude al 4° posto il GP d’Argentina. Vince Piqueras

Termina al quartola gara di Matteo. Il pilota azzurro hato fino all’ultimo per il podio al GP di Argentina, secondo atto del Mondiale 2025 di, vedendosi sfumato il sogno soltanto negli ultimi metri dopo una prestazione di alto profilo. Una gara ben condotta quello dal centauro in forza alla Level-UP – MTA, il quale ha battagliato come un forsennato con Josè Anonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) per buonissima parte della gara. La svolta è arrivata quando lo spagnolo con una sbavatura perde parecchio margine, consentendo la fuga all’italiano, lanciato verso il trionfo a due giri dalla fine. Contemporaneamente però gli altri protagonisti del serpentone reagiscono, tra questi Angelche, in sella alla sua FRINSA-MT Helmets, segna il giro veloce apparecchiando la tavola per la beffa.