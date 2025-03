Oasport.it - Moto2, Celestino Vietti sul podio del GP di Argentina! Successo netto per Jake Dixon

Oggi non ce n’era per nessuno!si è aggiudicato il Gran Premio d’, secondo appuntamento del Mondiale di2025, dominando la scena dal primo all’ultimo metro. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il pilota britannico del team Marc VDS ha condotto la gara con autorevolezza e con questi 25 punti si mette ufficialmente in corsa per il titolo.A questo punto, infatti, la classifica generale vede al comando Manuel Gonzalez con 45 punti e 11 lunghezze di vantaggio proprio su, terzo Aron Canet a quota 22, mentre il primo degli italiani è, sesto con 16 punti.(Boscoscuro Marc VDS) ha vinto la gara, la quinta della sua carriera, con 3.5 secondi sullo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) mentre completa ilil nostro(Boscoscuro HDR) a 10.