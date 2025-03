Oasport.it - Moto GP, Franco Morbidelli: “Sento più feeling con la moto, anche se manca ancora qualcosa”

Leggi su Oasport.it

La prima gioia stagionale di. Il pilota italiano dopo anni di digiuno ha conquistato finalmente un piazzamento sul podio in occasione del GP d’Argentina, seconda tappa delmondiale 2024 diGP in scena questa settimana presso il circuito di Termas de Río Hondo,Una prestazione d’alto profilo per “Morbido”, capace di strappare la terza posizione battendoFrancesco “Pecco” Bagnaia raccogliendo un gap di 4.695 rispetto al solito Marc Marquez, trionfatore della garauna volta davanti al fratello Alex che, in sella al Team Gresini, ha raccolto la seconda piazza. Una volta arrivato in mixed zone, il centauro ha commentato quanto fatto:“Sono stati quattro anni complicati, alcuni più, altri di meno – ha detto “Frankie” ai microfoni di Sky Sport Italia – Alcune volte eravamo vicini al podio, altre volte molto lontani.