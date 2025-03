Mosca | Tregua serve soltanto a Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.25 La proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni sarebbe un espediente per concedere alle forze armate ucraine il tempo per riarmarsi. Lo ha detto il consigliere della presidenza russa Yury Ushakov, in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1. La posizione russa rispetto a un cessate il fuoco è nota a tutti, afferma Ushakov, che poi aggiunge: "Abbiamo informato la parte statunitense". Sul tema di un incontro diretto Putin-Trump, Ushakov afferma:"Ci stiamo preparando".