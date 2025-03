Ilfattoquotidiano.it - Morto Radisa Ilic, è caduto da un balcone al quarto piano: calcio serbo in lutto per la scomparsa dell’ex portiere 47enne

dopo esseredalla finestra del suo appartamento, exdel Partizan Belgrado e della nazionale serba. Secondo il sitoTelegraf.rs, l’ex giocatoresi sarebbe tolto la vita gettandosi daldella sua casa a Bajina Basta, dove viveva con la madre. “rimarrà per sempre parte della nostra storia. La sua dedizione e i momenti leggendari con la maglia bianconera non saranno mai dimenticati.ha lasciato un segno indelebile nel nostro club e il suo nome sarà sempre menzionato con orgoglio tra gli appassionati del Partizan”, si legge sul sito del club.Nato a Bajina Basta,ha iniziato la sua carriera calcistica nel club locale prima di trasferirsi allo Sloboda Užice, dove è rimasto per quattro anni. L’ingaggio al Partizan Belgrado nel 1998 con cinque campionati e due coppe nazionali vinte.