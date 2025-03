Ilrestodelcarlino.it - Morto Dandy Bestia, il chitarrista degli Skiantos

Bologna, 16 marzo 2023 – E'Fabio Testoni, in artee cofondatore. Testoni, bolognese, aveva 72 anni e, assieme a Roberto Freak Antoni, aveva appunto dato vita al gruppo rock demenziale che ha segnato la musica italiana. Ebbe i primi contatti con la musica a 5 anni, grazie a uno zio suonatore di fisarmonica e collezionista di dischi, e passò la giovinezza ascoltando le numerose orchestre che si esibivano nella balera sotto casa. Decise di diventare musicista ascoltando i Beatles e, nel 1965, a 13 anni scappò di casa per andare a un loro concerto a Milano. Nel 1970 ebbe in regalo la sua prima chitarra elettrica, una Fender Mustang. Nel 1973 si iscrisse al Dams e proprio lì conobbe conosce Roberto Antoni, con il fondò gli, che lasciò poi nel 1979.