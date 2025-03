Ilgiorno.it - Moro sul palco con Bonaccini: investitura?

Inizia il conto alla rovescia: per scegliere il nuovo sindaco i cittadini si recheranno alle urne il 25 e 26 maggio. L’eventuale ballottaggio sarà l’8 e 9 giugno, quando è previsto anche il voto per il referendum. In città, al momento, i diversi gruppi politici sono tutti abbottonati. In casa del centrodestra non escono nomi. Quelli di cui si è parlato in passato (Michele Vitale, Giuseppe Galli) sembrano soltanto uscite da calciomercato. Un nome, probabilmente, ancora non c’è. La Lega pare che abbia sempre pronto nel cassetto la candidatura di Martina Cambiaghi, ma bisognerà sentire anche gli alleati. Di certo da questo punto di vista si registra un bel passo avanti, ovvero la ricucitura con Fratelli d’Italia che aveva determinato la fine dell’esperienza del sindaco Simone Gargiulo e lo scioglimento del Consiglio comunale.