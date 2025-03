Sport.quotidiano.net - Monza, occasione persa. Izzo illude i biancorossi. Il Parma impatta nel finale

di Michael CuomoNon è bastata neanche la scaramanzia, nemmeno quella. Quando, proprio lui, il condottiero della squadra, quello con la fascia al braccio, quello più acclamato dallo stadio, scaraventava in rete il vantaggio, Adriano Galliani salutava Massimiliano Allegri in tribuna lasciando il posto vuoto. Era tradizione di quando le cose andavano bene e meno bene, ed è tornata a esserlo ieri pomeriggio quando albastava mezz’ora di gestione per portare a casa i 3 punti. Quelli fondamentali, l’ultima chance, come aveva detto e ribadito Alessandro Nesta nell’ultima settimana. Invece no: a spezzare i sogni salvezza delci ha pensato Bonny, saltando i difensori come birilli e disegnando un arcobaleno all’incrocio più lontano di quelli che colorano il pomeriggio dele facendo scendere i nuvoloni sulla Brianza.