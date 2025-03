Ilgiorno.it - Monza, l’invasione dei ragazzini: "La partita più bella di tutte". Io Tifo Positivo strappa applausi

Leggi su Ilgiorno.it

Piacevole invasione di campo ieri all’U-Power Stadium, durante la-Parma. Nell’intervallo sono scesi in campo i bambini delle scuole diche hanno preso parte al progetto “Io“, che ha coinvolto 17 classi delle scuole primarie monzesi, promosso dall’Associazione Comunità Nuova Onlus in collaborazione con ACe il Comune. Gli educatori di Comunità Nuova hanno incontrato i ragazzi in classe e in palestra e poi i genitori, spiegando i valori dello sport come faiplay, correttezza, aiuto reciproco e inclusione, spesso disattesi anche nello sport di base. Gli studenti hanno anche ascoltato le testimonianze di Semuel Pizzignacco, Kevin Maussi Martins e poi Mattia Muratore in rappresentanza degli Sharks (Hockey in carrozzina). "Lo sport è passione, unione, ma soprattutto rispetto per l’altro - fa osservare Giovanni Pasculli, responsabile del progetto - sulla base di questi tre valori si fonda l’iniziativa, giunta ormai al sesto anno.