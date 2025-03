Ilgiorno.it - Monza, incendio nella cucina di un residence: sessanta evacuati

, 16 marzo 2025 - Unin via Cederna aè stato evacuato questa sera per unche si è verificato all'interno del repartodel settore ristorazione. E' successo alle 19.50. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando die Brianza, che hanno prontamente spento le fiamme, dopo che il personale del ristorante aveva già fatto allontanare una trentina di clienti. Sopra al ristorante si trova un hotel, che a scopo precauzionale è stato fatto evacuare a causa della presenza di fumo nei corridoi, allontanando circa altri trenta clienti. L'allarme era scattato in codice rosso da parte dell'Agenzia regionale emergenza urgenza die Brianza, segnalando il coinvolgimento di una persona nell', ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l'ambulanza inviata sul posto è tornata in sede.