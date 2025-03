Lanazione.it - Montecatini, rivoluzione Terme. Offerta per le Tamerici dell’architetto Ruggiero

Leggi su Lanazione.it

, 16 marzo 2025 – Colpo di scena sul fronte delle. Oreste, architetto montecatinese molto conosciuto a livello internazionale anche per i suoi studi su Leonardo da Vinci, ha presentato un’irrevocabile d’acquisto per lo stabilimento. Il suo ingresso a sorpresa nelle vicende relative alla cessione degli immobili nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità sposterebbe l’interesse della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia sulla Torretta, mentre il Comune punta a rilevare tutte le aree verdi delle, le opere d’arte e i documenti di valore storico, come le lettere di Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi, e il Tennis Club Torretta, nel cui terreno attiguo potrebbe essere realizzata una piscina termale nel caso in cui dovesse tramontare l’ipotesi Leopoldine.