Iltempo.it - "Molto più grave quello che faceva Biden". Cerno difende Trump

Leggi su Iltempo.it

Hanno provocato un certo clamore le parole pronunciate dal Presidente degli Stati Uniti nel discorso al ministero della Giustizia. Donaldha denunciato i media che, a suo dire, scrivono sistematicamente male di lui, definendoli “corrotti” e “illegali”. Frasi che hanno aperto un dibattito sulla qualità della libertà di stampa oltreoceano. Nel merito della vicenda è intervenuto in collegamento con lo studio di 4 di Sera weekend il direttore de Il Tempo Tommaso, che ha ravvisato una disparità di trattamento riservato rispetto al suo predecessore: “Vorrei sentire la stessa indignazione per le parole di Zuckerberg, quando ci ha spiegato chenon diceva niente, peròpressioni perché cambiassero le notizie che non gli comodavano”. Per l'ospite della coppia di conduttori composta da Roberto Poletti e Francesca Barra, negli Stati Uniti, non è messa a repentaglio quella che viene definita come la pietra angolare della democrazia: “In America la libertà di stampa c'è sempre stata e ci sarà sempre.