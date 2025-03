Iodonna.it - Molteplici i campi di utilizzo dei droni. Gli scenari? Sostituire il trasporto su gomma. E dialogare con l’Intelligenza artificiale

Da bambina, quando a proiettarla in orbita era una curiosità avida di letture, fantasticava di viaggiare a cavallo di una matita. Crescendo, grazie ai romanzi di Isaac Asimov si è appassionata al tele: «L’ho sempre sognato. ma un viaggio nello spazio, chissà, forse potrei riuscire a farlo». Loredana Scaffa, romana, ha intuito le potenzialità deiagli albori di una svolta tecnologica destinata a entrare in modo sempre più pervasivo nelle nostre vite: «Nel 2014, dopo aver preso il brevetto di volo per pilotare un ultraleggero, ho visto i primi modelli rudimentali die ho deciso di mettere insieme i miei interessi mentre veniva approvato il primo regolamento che normava i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto». Un Natale da Guinness dei Primati: lo spettacolare show deiin Texas X Laureata in Statistica, dopo aver lavorato a lungo nel mondo dei sistemi informativi ha deciso di lasciare il posto da dirigente in un’azienda energetica che stava per essere acquisita da una società spagnola per fondare la Aerovision, scuola dicon sede operativa alle porte della Capitale e filiali in Friuli, Toscana, Puglia, Calabria e Sicilia che oggi conta una quindicina di collaboratori esterni: «In quel periodo stavano emergendo nuove figure professionali, dal social media manager al webmaster, e ho pensato che tra i mestieri del futuro ci sarebbe stato anche il pilota di».