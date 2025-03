Sport.quotidiano.net - Modena Altro flop, ma quel fallo nel finale...

di Alessandro BedoniCASTELLAMMARE DI STABIALo ammettiamo, questa è una partita difficile da commentare. Perchè ti verrebbe voglia di gridare allo scandalo per un rigore clamoroso negato dal pessimo arbitro Massimi per unsu Santoro e incredibilmente non visto né da lui nè dal Var quando correva il novantesimo (sarebbe stata la possibile palla del 2 a 2), ma questo episodio non fache aumentare la frustrazione per una gara che ilha giocato con poca personalità, svegliandosi soltanto dopo il penalty (nettissimo su Vulikic e almeno questo assegnato) trasformato da Palumbo a un quarto d’ora dalla fine, e che rimane l’unico (!) tiro nello specchio della porta dei gialloblù in quasi cento minuti. E questo la dice lunga. I primi settantacinque minuti delsono stati davvero deprimenti, con la squadra di Mandelli sempre soverchiata a centrocampo da una Juve Stabia più determinata e quasi sempre in vantaggio nei contrasti.