Mobilità ATA 2025 come fare la domanda passo dopo passo QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE Lunedì 17 marzo alle 15 | 30

Leggi su Orizzontescuola.it

i docenti, anche per il personale ATA è tempo di effettuare ladiin vista dell'anno scolastico-2026. Peril punto della situazione e per guidarvinella compilazione dellasu Istanze Online, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube).L'articoloATAlacon1715:30 .