Oasport.it - MMA, Marvin Vettori sconfitto al ritorno dopo quasi due anni. Dolidze superiore

è statoda Romanal suo grandesull’ottagonoventuno mesi di assenza dovuti a un brutto infortunio alla spalla che lo ha costrutto a un intervento chirurgico e a un lungo periodo di riabilitazione. C’era grande attesa per il ribattezzato The Italian Dream, che però ha dovuto cedere al cospetto del rivale georgiano con verdetto unanime: 49-46 per tutti i giudici, che hanno giustamente notato una superiorità da parte del rinominato The Caucasian nel main event di questa UFC Fight Night.A fare la differenza sono state le ultime due riprese, durante le quali il 36enne di Batumi è cresciuto progressivamente ed ha messo in difficoltà dal punto di vista tecnico il 31enne trentino, primo italiano ad avere combattuto per il titolo mondiale in UFC (la promotion più importante al mondo di MMA, arti marziali miste).