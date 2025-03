Sport.quotidiano.net - Mister Serpini. "Sono un po’ dispiaciuto. Meritavamo più noi»

Per Cristianc’è più di un rimpianto per l’1-1 col Pineto. "Sinceramenteun po’– spiega – perché ai punti avremmo meritato di vincere, abbiamo fatto un’ottima gara purtroppo quando prendi gol subito diventa dura. Poi abbiamo pareggiato in modo un po’ fortunoso dopo esserci mangiati tanti gol. Nella ripresa abbiamo attaccato, avevo paura di perdere un po’ di equilibrio e finire come con la Pianese ma la squadra è stata brava, purtroppo ci è sempre mancata l’ultima giocata. Per lo sforzo profuso penso chedi vincere. Cortesi? Ha un problema a un adduttore, avevo fatto scaldare subito Figoli, è tutta la settimana che ci lavora su, credo che si sia fermato in tempo. L’ho tolto come Mandelli per paura di infortunio. Ma faccio i complimenti ai ragazzi, hanno dato il 120%.