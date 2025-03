Mistermovie.it - Mister Movie | Un Prequel di Toy Story che esplori l’origine del legame tra Andy e Woody?

Il fascino intramontabile di Toysi rinnova con l'annuncio di un quinto capitolo, previsto nelle sale per il 19 giugno 2026. Pixar si prepara a riportare in scena personaggi iconici, alimentando la curiosità dei fan su come evolveranno le storie di. La saga, già segnata da finali considerati conclusivi con Toy3 e 4, vedrà il ritorno di figure chiave come Andrew Stanton, sceneggiatore dei primi quattro film, che contribuirà sia alla scrittura che alla regia. Le voci storiche di Tom Hanks e Tim Allen daranno nuovamente vita ae Buzz Lightyear, rispettivamente.La trama di Toy5 si preannuncia incentrata sulla sfida dei giocattoli per rimanere rilevanti agli occhi dei bambini in un'epoca dominata dall'innovazione tecnologica. Un elemento di particolare interesse riguarda il passato di, in particolare la sua vita prima dell'incontro con