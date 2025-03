Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione Trama The Electric State: Un Viaggio Distopico tra Ribellione Robotica e Connessione Umana

"The", approdato su Netflix il 13 marzo, si distacca notevolmente dalla graphic novel omonima di Simon Stålenhag, pur traendo ispirazione da alcuni elementi chiave. La pellicola, diretta da Anthony e Joe Russo, immerge lo spettatore in un'America post-apocalittica, devastata da una guerra tra umani e robot, piuttosto che focalizzarsi su un malinconicoattraverso un paesaggio in decadenza, come nel romanzo.Laruota attorno a Michelle, interpretata da Millie Bobby Brown Bongiovi, una giovane ribelle orfana che si rifiuta di utilizzare i Neurocaster, una tecnologia che permette di controllare droni a distanza. La sua vita subisce una svolta quando incontra un robot giocattolo, Kid Cosmo, che afferma di essere suo fratello Christopher. Convinta che Sentre, la compagnia responsabile dei Neurocaster, lo tenga prigioniero, Michelle intraprende un pericolosonella Zona di Esclusione, un territorio in cui le macchine sonoconfinate a seguito del conflitto.