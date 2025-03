Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Noir: L’attesissima serie con Nicolas Cage potrebbe sorprendere con un tocco vintage

L'entusiasmo cresce per "", la nuovatargata Amazon MGM Studios che vedràvestire i panni del supereroe protagonista. Insieme a, un cast stellare composto da Lamorne Morris, Brendan Gleeson e Lukas Haas promette di dare vita a un'esperienza visiva unica.consarà in Bianco e Nero?Proprio Haas, in una recente intervista, ha svelato un dettaglio intrigante chedefinire l'estetica dello show. Sembra infatti che "" possa essere rilasciato sia in versione a colori che in un suggestivo bianco e nero. Haas ha descritto l'atmosfera sul set come autentica e fedele al genere, con particolare attenzione alle lunghe ombre e a un'illuminazione che ricreava l'estetica dei film degli anni '30. L'attore ha raccontato di come i monitor sul set fossero impostati in bianco e nero, contribuendo a creare un'illusione di trovarsi di fronte a vecchi filmati.