Mistermovie.it - Mister Movie | Remake Biancaneve: Un Lancio Sotto Tensione per il Live-Action Disney

Leggi su Mistermovie.it

Ildi "", classico d'animazione del 1937, si prepara a debuttare in un'atmosfera insolitamente carica di polemiche. La prima del film, prevista per questo sabato, vedrà un'assenza significativa: quella dei giornalisti sul red carpet. Questa decisione inusuale ha sollevato interrogativi e acceso un dibattito che serpeggia ormai da tempo attorno alla pellicola.L'attore di "" risponde al cambio di direzione del film: "Hanno paura"Uno dei protagonisti del film, Martin Klebba, ha condiviso le sue impressioni su questo clima di incertezza che avvolge il. Klebba, veterano del mondo diavendo partecipato anche al film "" del 2012 con Julia Roberts, presta la voce a Brontolo e svolge il ruolo di consulente per la rappresentazione dei minatori.