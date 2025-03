Mister Movie | Pioggia di voti negativi per il sequel Shrek 5 per questa ragione

Leggi su Mistermovie.it

Dopo oltre un decennio di attesa, il franchise diè pronto a tornare con un quinto capitolo ufficiale. DreamWorks ha recentemente pubblicato un primo teaser del film, mostrando alcuni dei personaggi iconici, tra cui, Fiona e Ciuchino, con il ritorno delle voci originali di Mike Myers, Cameron Diaz ed Eddie Murphy. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto essere un momento di celebrazione si è trasformato in un vero e proprio attacco di dislike su YouTube.Perché il trailer di5 è stato criticatoIl teaser di5, rilasciato online il 27 febbraio, ha suscitato un’immediata reazione negativa da parte dei fan. Con oltre 560.000 dislike, il rapporto tra pollici in su e pollici in giù risulta essere di oltre due a uno, un dato sorprendente per un franchise così amato. Ma qual è il motivo di tanto scontento?La polemica principale ruota attorno al nuovo stile visivo adottato per il film.