Mistermovie.it - Mister Movie | Percy Jackson: Disney+ accelera i tempi e rinnova la serie per la terza stagione

Leggi su Mistermovie.it

Lae gli dei dell'Olimpo", prodotta da, continua a riscuotere successo, tanto da ottenere un rinnovo anticipato per una, nonostante la seconda sia prevista in uscita a dicembre. Questo annuncio sorprende e conferma la fiducia di Disney nel potenziale della, basata sui romanzi bestseller di Rick Riordan.ci sarà, l'annuncio arriva in anticipoLaadatterà "La maledizione del Titano", il terzo libro della saga. Rick Riordan ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura televisiva: "Siamo immensamente grati di poter continuare a raccontare la storia disu. Questaporterà per la prima volta sullo schermo personaggi amati dai fan come i Cacciatori di Artemide e Nico di Angelo.