Mister Movie | Paul Rudd di Ant-Man sul ritorno nell’MCU | Non si sa mai

Nonostante le tiepide accoglienze riservate al più recente capitolo, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" uscito nelle sale nel 2023, i fan di Scott Lang, l'eroe interpretato da, sperano ancora di rivederlo in azione sul grande schermo. Pur in assenza di conferme ufficiali da parte di Marvel Studios, lo stessosembra nutrire la speranza di indossare nuovamente il costume dell'uomo formica.In recenti dichiarazioni, l'attore ha espresso il suo desiderio di riprendere il ruolo di Ant-Man, pur mantenendo un velo di incertezza sul suo effettivo. Durante la première del suo nuovo film, "Death of a Unicorn",ha condiviso con The Hollywood Reporter le sue riflessioni sul possibilenell'MCU. "Vedremo, non so. Voglio dire, quel costume. sento che non dovrei mai allontanarmi troppo dal costume nel caso in cui chiamino, ma non si sa mai.