Mister Movie | Monster Hunter 2 si farà? I fan chiedono un sequel

Il mondo diè tornato sotto i riflettori grazie al successo del primo film del 2020 su piattaforme di streaming come Hulu, alimentando la richiesta per un attesissimo. Nonostante siano passati cinque anni dalla sua uscita, il progetto per un seguito cinematografico non è ancora stato ufficialmente confermato.L’origine del fenomenoLa saga videoludicadi Capcom ha debuttato sul grande schermo nel 2020 grazie al regista Paul W.S. Anderson. Il film, che ha cercato di trasporre l’amato universo del gioco in un contesto cinematografico, ha ricevuto critiche miste, ma è riuscito a costruirsi un seguito appassionato. A dare nuovo impulso all’interesse per la pellicola è stata la recente uscita del videogiocoWilds, che ha registrato un lancio da record e ha contribuito a mantenere alto il fascino del franchise.