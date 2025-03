Mister Movie | Michael B Jordan vuole realizzare ‘Creed IV’ con Jonathan Majors

Leggi su Mistermovie.it

B.ha manifestato il desiderio di lavorare nuovamente conperCreed IV, nonostante le recenti controversie legali che hanno coinvolto l’attore. I due hanno condiviso lo schermo nel 2023 in Creed III, diretto dallo stesso, maè stato successivamente condannato nel 2024 per aggressione di terzo grado e molestie di secondo grado ai danni della sua ex fidanzata, la ballerina britannica Grace Jabbari., però, sembra intenzionato a mettere da parte il passato e a dare priorità alla collaborazione professionale. Parlando con The Hollywood Reporter, ha dichiarato: “Mi piacerebbeCreed IV insieme — e altri progetti.”Il sostegno di Hollywood aDiversi volti noti di Hollywood hanno espresso sostegno per il ritorno dinel mondo del cinema, nonostante sia stato licenziato dalla Marvel dopo la sua condanna.