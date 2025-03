Mistermovie.it - Mister Movie | Jenna Ortega ed il ruolo in un film Marvel: già successo, ma il Futuro è Incerto

Leggi su Mistermovie.it

Le voci su una possibile incursione dinell'universo cinematografico(MCU) circolano da tempo, alimentando le fantasie dei fan. Tuttavia, l'attrice, nota per il suodi Mercoledì Addams, ha recentemente affrontato la questione, svelando un retroscena inatteso legato a un'esperienza pregressa.Ildiin unDurante un'intervista a Entertainment Tonight, al fianco di Paul Rudd,ha risposto a una domanda diretta sulla sua eventuale partecipazione al MCU. La sua risposta ha sorpreso molti: non solo non si è dimostrata particolarmente entusiasta all'idea, ma ha rivelato di aver già avuto una breve esperienza in un, un cameo in "Iron Man 3" del 2013, dove interpretava la figlia del Vice Presidente degli Stati Uniti.