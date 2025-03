Mistermovie.it - Mister Movie | Jason Ritter si unisce al Cast di “Lanterns”, la Nuova Serie DCU Attesa per il 2026

L'universo DC si espande con l'arrivo di "", unain lavorazione per DC Studios e Warner Bros. Television, che promette di immergere gli spettatori in uno oscuro radicato nel cuore dell'America. Mentre l'cresce, nuove rivelazioni sulaggiungono ulteriore interesse al progetto.Tra le ultime novità, spicca l'annuncio dell'ingresso dinel. L'attore, noto per la sua versatilità e per ruoli indi successo come "Parenthood" (che gli è valsa una nomination agli Emmy) e "Gravity Falls", sia un team già ricco di talenti.interpreterà il marito del personaggio interpretato da Kelly Macdonald, un'inflessibile sceriffo di nome Kerry, descritta come una donna profondamente legata alla sua famiglia e alla sua comunità.La trama di "" ruota attorno a John Stewart, unarecluta, e Hal Jordan, una leggenda delle Lanterne Verdi.