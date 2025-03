Mistermovie.it - Mister Movie | Inception, Lukas Haas racconta un aneddoto particolare di Leonardo DiCaprio

Leggi su Mistermovie.it

Il celebre attore, noto anche per il suo ruolo in "First Man", ha recentemente condiviso dettagli affascinanti sulla sua esperienza nel film di successo "" di Christopher Nolan, dove ha recitato al fianco del suo amico di lunga dataha interpretato Nash, un architetto inizialmente parte del team guidato da Dom Cobb (), per poi tradirlo e venire sostituito da Ariadne, interpretata da Elliot Page.ha chiesto adi "colpirmi più forte""", un thriller fantascientifico acclamato dalla critica e vincitore di quattro premi Oscar, tra cui Miglior Fotografia e Migliori Effetti Visivi, esplora il mondo del sogno e la capacità di rubare segreti dall'inconscio altrui. Il cast stellare comprendeva anche Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe e Cillian Murphy.