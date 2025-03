Miseria del mucchio laterale di Amorim su van nistelrooy

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-16 23:04:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Il Manchester United ha accumulato piùsul loro ex attaccante Ruud Vanmentre hanno girato per una vittoria per 3-0 in Premier League sulla Città di Leicester minacciata dalla retrocessione.Lo United è entrato in gioco a cavalcare in un massimo dopo la loro impressionante vittoria per l’ultimo 16 della Europa League contro il Real Sociedad.E hanno portato lo slancio nello scontro di domenica al King Power Stadium, con la squadra di Rubenche ha fatto un lavoro leggero di una squadra di Leicester che sembra destinata al calo.Ramsus Hojlund ha aperto le marcature con il suo primo gol da dicembre, e Alejandro Garnacho si è assicurato dei punti mentre lo United ha spinto gli uomini di Vanulteriormente verso un ritorno apparentemente inevitabile al campionato.