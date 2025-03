Juventusnews24.com - Miretti Juve, il 2003 rimarrà a Torino? La posizione del club per il centrocampista, il Mondiale per Club può essere d’aiuto. Aggiornamenti importanti

di RedazionentusNews24, resterà in estate a? Ladelper il classee quel retroscena sulperche puòFabiosi sta mettendo in mostra con la maglia del Genoa, tanto da mettere a segno una doppietta nell’ultimo match vinto per 2-1 contro il Lecce. L’edizione odierna di Tuttosport ha tracciato il punto sul futuro del, di proprietà della. Dipenderà da diversi fattori: come il nome del tecnico che siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione così come quale competizione europea giocherà lantus l’anno prossimo. Ilper, comunque, può tendere la mano al classe, perché? C’è una lista di pre-convocati da 50 giocatori e un elenco definitivo che potrà contenere fino a 35 nomi, conche potrebbe così ritagliarsi una chance in America e convincere i bianconeri a puntare su di lui.