Ilrestodelcarlino.it - "Mio figlio Valentino, la sua morte è un vuoto immenso"

Caro Carlino, sono la mamma diValdesi, il ragazzo morto il 12 marzo 2025 a Ferrara. Mioera un tecnico specializzato e lavorava presso una industria petrolchimica a Ferrara, per questo motivo si trovava lì. Era un ragazzo solare e dal cuore d’oro, sensibile, pronto ad offrire il suo aiuto a chi ne avesse bisogno. Era stimato e amato da tutti, molto bravo nel suo lavoro, insomma un bravo ragazzo. Il tragico evento ha provocato une dolore nella nostra famiglia. La tragica notizia ci ha sconvolti e lasciati senza parole. Un dolore disumano e inaccettabile. Per seguire l’iter delle procedure legali la famiglia ha nominato l’avvocato Fabio Anselmo. L’invito mio e della famiglia a questo giornale, ma anche a tutti gli altri, è quello di rispettare questo momento di dolore per questo chiediamo cortesemente riservatezza per