Milly Carlucci sceglie il primo concorrente di Ballando con le stelle, è un attore amatissimo: scopri chi è

Christian De Sica a “con le“? La regina della tvpotrebbe aver trovato il suo asso nella manica per la prossima stagione! Secondo rumors dei social (ripresi dal settimanale Oggi), la conduttrice starebbe corteggiando il celebreper portarlo sulla pista da ballo più famosa d’Italia. Un colpo da maestro che potrebbe regalare al programma uno dei volti più amati dal pubblico italiano.Lo conosciamo, Christian De Sica adora ballare e ne è anche molto capace. Letteralmente in ogni suo film (tranne forse pochissimi che neanche ricordiamo) c’è almeno una scena in cui balla e lo fa divertendosi. Scene attese e sempre gustose.L’, amato per i ruoli comici ma capace di ottime interpretazioni anche drammatiche o dolci-amare, è sempre molto impegnato in film e in teatro e sarà sicuramente difficile far coincidere l’impegno importante cherichiede ai partecipanti con gli altri impegni che immaginiamo possa avere.