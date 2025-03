Sport.periodicodaily.com - Milano-Sanremo 2025: il percorso e dove vederla

Sabato 22 marzo si svolgerà lala prima grande classica del Monumento, giunta alla 116esima edizione. Ilprevede la partenza da Pavia, come nella scorsa edizione e per le prossime tre, e l’arrivo nella cittadina ligure dopo 289 chilometri. Nella passata stagione a trionfare fu il belga Philipsen.: ILLo start sarà a Pavia, per poi dirigersi verso nord ae da lì immettersi neltradizionale attraverso Casteggio, Voghera e Tortona. Superata la città piemontese, si percorre la strada tra Ovada, il Passo del Turchino e Genova-Voltri, costeggiando il mare lungo la statale Aurelia. Sa qui si attraversano le località di Varazze, Savona, Albenga e Imperia. Subito dopo la sequenza classica dei Capi(Mele, Cervo e Berta) e le due salite: Cipressa-oltre 5,6% al 4,1% di pendenza- e Poggio di San Remo.