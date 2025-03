Ilgiorno.it - Milano, cinquecento in corteo per Dax a 22 anni dalla morte: “Ricordiamo l’omicidio fascista”

persone infino alle case popolari di via Gola. A 22esatti dall’assassinio avvenuto all’incrocio tra via Brioschi e via Zamenhof, militanti dell’area antagonista, collettivi studenteschi e filopalestinesi hanno commemorato ‘Dax’ con una manifestazione durata un paio d’ore, qualche fumogeno e fuochi d’artificio all’arrivo. “Ancora una volta – il messaggio di partenza – attraversiamo le strade del Ticinese per ricordaredi Davide Cesare e i pestaggi infami dell’ospedale San Paolo. Dax è vivo e lotta insieme a noi”. Poliziotti e carabinieri hanno blindato l’area del commissariato di via Tabacchi con diverse camionette a chiudere la strada all’incrocio con via Tantardini; per il resto, l’iniziativa è stata monitorata in maniera discreta dagli agenti della Digos e dai militari del Nucleo informativo.