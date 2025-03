Rompipallone.it - Milan, si riapre la pista per il centrocampista: ritorna in Serie A

Ilmonitora il vecchio obiettivo di mercato per il centrocampo in vista della prossima finestra di mercato. Per lui sarebbe un ritorno inA.Vittoria importante e in rimonta quella delcontro il Como oggi pomeriggio per 2 a 1 grazie ai gol di Pulisic e Reijnders. Tre punti fondamentali per i rossoneri che vogliono lottare fino alla fine per poter raggiungere i posti validi per giocare in Europa.Oltre al campo, la società del Diavolo studia le prossime mosse da realizzare con l’obiettivo di migliorare le rosa e renderla ancora più competitiva per il prossimo anno. Il tema principale da affrontare per i rossoneri è la scelta del nuovo direttore sportivo per poi decidere insieme come programmare la prossima finestra di mercato e non solo., pronta la rivoluzione: futuro di Conceicao in bilicoIn casa rossonera si prospetta un’estate calda e tanto movimentata per poter dare inizio a una vera e propria rivoluzione.