Milan rimonta senza luce Sollievo Pulisic-Reijnders e Conceição resta a galla

Da Riad al Sinigaglia, passando dal Parma e dal Via del Mare, per finire, al momento, con il Como. È, ancora una volta, ildelle rimonte. Non è, ancora una volta, il vero Diavolo. Che, a questo punto, potrebbe non esserlo mai. Equilibrio, zero. Qualità, a sprazzi. Soprattutto quel carattere da ultima spiaggia. Montagne russe quindi, sissignore e tutt’ora: alla faccia delle due settimane di lavoro "pulite" chetanto aspettava. Ne avrà altre perché, ben inteso, i tre punti di Lecce sono stati bissati contro i lariani che avevano accarezzato un altro scalpo eccellente dopo quelli recenti di Napoli e Fiorentina. Tre punti che rosicchiano la distanza nei confronti dell’Europa, in attesa degli scontri diretti di oggi (Bologna-Lazio e Fiorentina-Juventus). Tre punti tutt’altro di stabilità.