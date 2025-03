Ilgiornale.it - Milan operaio e ora l'incrocio di grandi attese e verità

Leggi su Ilgiornale.it

Il Como ha cantato pensando di potercela comunque fare contro un avversario modesto e, poi, come accade da sempre in questo sport, un paio di situazioni hanno confermato la fiaba e mandato in minoranza i docenti della tiki taka