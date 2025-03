Sport.quotidiano.net - Milan Futuro, che spreco. La beffa della rimonta

SOLBIATE ARNO (Varese)Altrasubita e altra vittoria sfumata per il, che non va oltre il pareggio con il Pontedera. È 1-1 il punteggio finale, con i rossoneri incapaci ancora una volta di difendere il vantaggio. Gli uomini di Oddo restano sul fondoclassifica in piena zona playout. Primo tempo totalmente bloccato. La frazione si chiude di fatto senza tiri nello specchio, tranne un mezzo tentativo da lontano del Pontedera con Sala al quarto d’ora e un sinistro poco incisivo di Branca al 42’ per i rossoneri. Il campo del Chinetti, reso pesante dalla pioggia, non aiuta la fase di costruzione delle due squadre. Iltiene bene le posizioni difensive, fa più possesso e prova a distendersi soprattutto sul lato sinistro, peccando però nell’ultima giocata. Nella ripresa gli uomini di Oddo - in tribuna per squalifica - sono più vivaci e al 9’ Malaspina in area serve un cioccolatino per Quirini, che al volo colpisce il palo (terzo legno consecutivo per lui dopo i due colti a Pineto martedì).