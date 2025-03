Rompipallone.it - Milan, esplode un altro caso: è successo dopo la partita

Le polemiche non abbandonano il, la vittoria contro il Como non basta: ecco cosa è accaduto a San Siroil matchIlprosegue in una stagione tormentata, tra alti e bassi di vario genere, non trovando praticamente mai pace. Anche se arriva un piccolo sospiro di sollievo e la possibilità di tirare un po’ il fiatole ultime due vittorie, che provano a restituire un minimo di serenità alla squadra, anche se anche contro Lecce e Como è stato un Diavolo che ha patito le pene dell’inferno.In Puglia, tre punti arrivatiuna rimonta da 0-2. Anche contro il Como, i rossoneri hanno dovuto risalire la chinauna prima parte di gara davvero molto difficile, al cospetto di una neopromossa d’assalto, che gioca un gran calcio e che ha messo in grande difficoltà la squadra di Conceicao.