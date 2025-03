Dailymilan.it - Milan, CorSera: il solito remake, Sérgio Conceição rimonta ancora e rivede l’Europa

Ilvince concheanche questa partita ema cosi si fa davvero troppa fatica.All’inferno e ritorno, parte seconda. Praticamente, undella partita vista al Via Del Mare una settimana fa, ilanche questa volta vince in, conormai è diventata un certezza. C’è però una statistica che dice molto: dall’arrivo in panchina di Conceicao a inizio del 2025, in tutta Europa solamente il Bologna di Italiano (15) ha guadagnato più punti da posizione di svantaggio rispetto al, 12. Diavolo maestro di rimonte, specialista di ribaltoni. Quello di Riad, nella finale di Supercoppa con l’Inter, resta senz’altro il più clamoroso. Ma anche quello di ieri, pur senza aver assegnato un trofeo, ha il suo perché. Unche riesce a ribaltare la partita senza stravolgere l’assetto tattico e senza dover inserire tutti gli elementi offensivi ecco perché questa vittoria ha un sapore diverso.