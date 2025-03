Dailymilan.it - Milan, Codice Gerenzani: scusi Sergio Conceiçao ma come si fa a rinunciare a Fofana?

Secondo ilildinon può. E allora perché con il Como non ha giocato dall’inizio?Altra serata da brivido a San Siro: ancora una volta ilè costretto a rincorrere arrancando contro un Como al solito brillante nel gioco e ben disposto in campo ma sprecone in attacco.Dopo una iniziale palla goal colossale in contropiede, fallita da un Musah approssimativo ed arruffone, è stato tutto un monologo lariano, sfociato nel meritato vantaggio degli uomini di Mister Fabregas.Ma perché quello schieramento di partenza deciso da Mister, con un pilastrodi nuovo in panchina? Al momento, tanto più contro un avversarioil Como di oggi, così manovriero e tecnico in mezzo al campo, i rossoneri sarebbero dovuti partire da subito con Bondo enei due davanti alla difesa, con Rejinders dietro alla prima punta Gimenez.