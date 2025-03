Ilrestodelcarlino.it - Mignani ha giocato bene le sue carte: "Conquistato un grande punto"

Mister Michelesoddisfatto del risultato e della prova della squadra. La striscia positiva si allunga, ma soprattutto i suoi hanno retto l’urto contro una formazione scesa in Romagna con l’intenzione di fare la voce grossa. "Questo è unper tanti motivi – dice –. Affrontavamo una squadra forte sia a livello fisico che tecnico-tattico, che veniva da unapartita giocata contro il Pisa. Potevamo vincere, così come perdere, prendo questo 0-0 con entusiasmo". Formazione inziale con qualche sorpresa che il tecnico bianconero ha spiegato così: "Immaginavo che lo Spezia si presentasse aggressivo soprattutto in fase difensiva – ha spiegato l’allenatore –. E se avessi messo due attaccanti a giocare spalle alla porta sarebbero stati in difficoltà ed in balia del pressing. Ho preferito avanzare Bastoni a supporto di Shpendi lasciando a Calò e Francesconi il compito di impostare.