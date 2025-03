Mia figlia morta al quinto mese La confessione choc della famosa gela lo studio Mediaset e il pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Selvaggia Roma e la tremendaa Verissimo. Momento di grande commozione nellodi Silvia Toffanin dove l’ex gieffina ha raccontato il dramma dell’aborto. l’influencer ripercorre il periodo più difficilesua vita: la scoperta che la bambina che aspettava era affetta da Citomegalovirus, un virus letale per il feto. “Alabbiamo scoperto da una semplice ecografia che il suo cuore non batteva più. È stato terribile”, le sue parole. Oggi Selvaggia Roma, il cui vero nome è Sabrina Haddaji, è mamma di Luce, avuta dal compagno Luca Teti, calciatore. L’aborto risale a tre anni fa. Quando scopre di essere incinta, è al settimo cielo: la bambina era fortemente voluta. Ma la felicità dura poco. Dopo alcuni esami, i medici le diagnosticano il virus. “È scaturito come un’influenza in me, ma per il feto erale”, spiega.